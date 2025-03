Incêndios florestais 'sem precedentes' deixam 18 mortos na Coreia do Sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Incêndios florestais, descritos pelas autoridades como sem precedentes, deixaram 18 pessoas mortas e várias outras feridas na Coreia do Sul até a noite desta terça-feira (25), manhã de quarta no horário local.

As chamas atingem a região sudeste do país e se espalham com facilidade devido ao clima seco e ventos fortes. Milhares de pessoas tiveram de ser retiradas de suas casas, incluindo moradores de uma aldeia tradicional declarada patrimônio mundial da Unesco. Vários presos também tiveram de ser transferidos.

Os incêndios persistem há dias e já queimaram 15 mil hectares, provocando danos sem precedentes em toda a região, segundo o presidente sul-coreano em exercício, Han Duck-soo. Além das 18 mortes, as chamas deixaram 19 pessoas feridas, sendo que seis delas foram hospitalizadas em estado grave.

Os focos estão concentrados nos arredores da cidade de Ulsan e avançando de uma forma que "excede as expectativas e os modelos de previsão atuais", afirmou Han. Trata-se, segundo ele, da pior tragédia do tipo na história do país.

"Estamos mobilizando todo o pessoal e equipamento disponíveis em resposta aos piores incêndios florestais de todos os tempos, mas a situação não é boa", disse o presidente, acrescentando que militares dos Estados Unidos no país asiático ajudam a combater o fogo.

Em resposta à crise, Han disse que as autoridades do país foram mobilizadas para "uma resposta nacional em grande escala". Mais de 6.700 bombeiros tinham sido acionados para combater as chamas, informou na véspera o Ministério do Interior e Segurança.

Cerca de 80 helicópteros também são usados nas operações. A Coreia do Sul depende das aeronaves para o combate aos incêndios devido ao terreno montanhoso. Lee Byung-doo, especialista do Instituto Nacional de Ciência Florestal, disse entretanto que mais equipamentos são necessários, incluindo drones que possam operar à noite.

As autoridades confirmaram a morte de 12 pessoas no condado de Uiseong. Outras quatro ocorreram na região de Sancheong. Detalhes das outras duas não foram informados. A maior parte das vítimas tinha de 60 a 70 anos, disse à agência de notícias Reuters Son Chang-ho, um policial local.

Entre as vítimas estão quatro pessoas que tentavam escapar do fogo em um veículo, que capotou, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

No total, mais de 27 mil pessoas tiveram de fugir de suas casas. E o prognóstico para os próximos dias continua preocupante. Autoridades esperam que as condições secas persistam na região nesta quarta-feira, o que pode criar um ambiente propício para o surgimento de mais focos de incêndio.

Milhões de pessoas têm sido impactadas por fenômenos meteorológicos extremos e por ondas de calor prolongadas em todo o mundo nos últimos anos. O IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática) já afirmou que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças é causada pela ação humana.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global.