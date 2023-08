Incêndio mata 36 pessoas e arrasa cidade no Havaí; moradores e turistas se jogaram no mar

O Governo do Havaí decretou estado de emergência por conta da situação. Nos últimos dias, vários incêndios em diferentes pontos do Havaí foram registrados e o rastro de destruição pode ser visto por todos os lados.

Ao menos 36 morreram em um incêndio florestas que durou mais de 12 horas na cidade de Lahaina, no Havaí. Segundo as autoridades locais, turistas e moradores tiveram que pular no mar para escapar das chamas.

