Incêndio florestal em Tenerife força retirada de 26 mil pessoas

Em La Victoria, no noroeste da ilha, algumas precisaram de ajuda médica. "Na noite anterior à nossa chegada, passamos muito mal. Tudo estava queimando, os telhados estavam cheios de cinzas", disse Paulina Fernandez, 58, à agência de notícias Reuters. Os animais são as principais preocupações de muitas pessoas. Algumas foram forçadas a deixá-los em casa, enquanto outras conseguiram conduzir seus cavalos para um local seguro.

Montse Román, diretor técnico de emergências, garantiu que as autoridades ainda estão apurando o número de pessoas afetadas, mas alertou para novas evacuações caso o incêndio avance. As pessoas retiradas de casa estão sendo encaminhadas para abrigos públicos.

Chamas ferozes iluminaram o céu durante a noite e, no sábado, helicópteros foram vistos jogando água em áreas próximas a casas onde a fumaça subia no ar.

Pedro Martínez, diretor dos trabalhos de extinção, disse aos jornalistas que o perímetro do incêndio cresceu muito durante a noite e que, na zona norte de Santa Úrsula, a frente continuou a avançar continuamente. "São barrancos muito profundos onde não conseguimos penetrar com meios terrestres e onde os meios aéreos não têm conseguido descarregar devido à acumulação de fumo", disse.

O incêndio começou em um parque nacional montanhoso ao redor do vulcão Monte Teide -o pico mais alto da Espanha- em meio a um clima quente e seco. Cerca de 5.000 hectares foram queimados até agora em um perímetro de 50 quilômetros. O incêndio atingiu uma escala nunca antes vista nas ilhas Canárias, disse a repórteres a presidente do Conselho de Tenerife, Rosa Davila. Ela afirmou que a prioridade é "proteger a vida das pessoas".

Na noite de sexta-feira (18), as autoridades espanholas informaram que 4.500 pessoas haviam sido evacuadas desde o início do incêndio, que começou na noite de terça (15). Neste sábado, porém, as chamas continuaram a se alastrar devido aos fortes ventos e às temperaturas acima do esperado, obrigando a evacuação de mais áreas da região -11 cidades foram afetadas.

