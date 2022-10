Incêndio em prisão do Irã agrava preocupação com presos políticos do regime

Relatos nas redes sociais também dão conta de que protestos foram realizados em ruas próximas, com manifestantes voltando a entoar palavras de ordem como "morte ao ditador", em referência ao líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

O Centro para os Direitos Humanos do Irã, em comunicado, disse que famílias de prisioneiros que foram até a prisão em busca de informações sobre seus parentes detidos foram atacadas com gás lacrimogêneo pelas forças de segurança.

Autoridades disseram que oito pessoas ficaram feridas, mas que as chamadas já foram controladas. À agência de notícias oficial de Teerã um agente carcerário disse que as chamas tiveram início após um tumulto interno, já contido, no local onde ficam armazenadas roupas.

