Incêndio em prédio residencial de Buenos Aires deixa ao menos 5 mortos

GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio de grandes proporções em um edifício residencial no bairro Recoleta, em Buenos Aires, na manhã desta quinta (23) levou à morte de ao menos cinco pessoas, de acordo com as últimas informações do Sistema de Atenção Médica e Emergências (Same). Dezoito moradores foram levados para hospitais.

O jornal argentino La Nación informou que, das vítimas, três eram menores de idade, e as outras duas, mulheres. O fogo teria tido início no sétimo e no oitavo andares do edifício, que, ao todo, tem 14 e está localizado no cruzamento da rua Ecuador com a avenida Córdoba.

Testemunhas relataram que o incêndio teve início às 5h. As vítimas foram retiradas vivas do local, mas morreram a caminho do hospital. Mais de 20 ambulâncias foram enviadas ao local para combater as chamas, segundo reportagem da rede CNN.

A causa do incêndio, que já foi controlado, ainda é desconhecida.