Incêndio em prédio na Argentina mata uma mulher; 43 pessoas são hospitalizadas

O incêndio começou por volta das 11h30 no horário local (mesmo horário de Brasília) e se alastrou pelos sexto e sétimo andares do prédio localizado ao lado da Secretaria do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho argentino, segundo o jornal Clarín. O edifício tem, no total, 14 andares.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos uma pessoa morreu e 43 tiveram de ser levadas ao hospital por inalação de fumaça após um incêndio destruir dois andares de um prédio comercial, nesta terça-feira (12), em Buenos Aires, na Argentina. O fogo foi controlado após duas horas, e autoridades investigam as causas do incidente.

