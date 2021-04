Incêndio em hospital da Índia mata 13 pacientes com Covid-19

A Índia enfrenta recordes de casos de Covid-19 em meio a festivais religiosos desrespeitando os protocolos de segurança para conter o avanço da doença no país. Além disso, a Índia também sofre com a falta de oxigênio, medicamentos e leitos hospitalares.

Incêndio no hospital Vijay Vallabh, na Índia, matou 13 pacientes com Covid-19 nesta sexta-feira (23). De acordo com o Sistema Globo, uma investigação preliminar aponta que o fogo pode ter começado em um aparelho de ar-condicionado.

