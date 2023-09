Incêndio em festa de casamento no Iraque deixa ao menos 100 mortos

O respeito pelas normas de segurança no Iraque é historicamente falho, tanto nos setores da construção civil como no dos transportes.

No principal hospital de Hamdaniya, uma área predominantemente cristã a leste da metrópole de Mossul, um fotógrafo da agência AFP viu inúmeras ambulâncias chegando com sirenes ligadas. Também havia uma concentração de pessoas, entre familiares das vítimas e voluntários que queriam doar sangue para ajudar nos atendimentos de emergência.

O vídeo de um correspondente da agência de notícias Reuters no local mostrou bombeiros escalando os destroços carbonizados do prédio em busca de sobreviventes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos cem pessoas morreram e 150 ficaram feridas num incêndio durante uma festa de casamento no Iraque. Segundo a mídia estatal informou na manhã desta quarta-feira (27) —noite de terça (26) no horário de Brasília— o incidente ocorreu no distrito de Hamdaniya, na província de Nínive.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.