Incêndio deixa 19 mortos, nove deles crianças, em Nova Iorque

Um edifício de 19 andares incêndio pegou fogo e deixou, pelo menos, 19 mortos, sendo nove crianças, neste domingo (09), em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo informações, aproximadamente 32 pessoas ficaram feridas e cerca de 200 bombeiros foram ao local para apagar as chamas. O incêndio teria começado em um apartamento duplex. As causas do incidente serão investigadas, no entanto, não há suspeitas de origem criminosa.

