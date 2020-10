Importante senador republicano admite 'boa chance' de democratas ganharem eleição

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lindsey Graham, destacado senador republicano com vínculos estreitos com o presidente Donald Trump, admitiu nesta quinta (15) que o democrata Joe Biden tem uma "boa chance" de ganhar a disputa pela Casa Branca nas eleições de 3 de novembro.

A declaração de Graham, presidente do Comitê Judiciário do Senado, foi dada aos colegas democratas na abertura do quarto dia de audiências de confirmação da indicada de Trump à Suprema Corte, Amy Coney Barrett.

"Obrigada por reconhecer isso", respondeu a senadora democrata e ex-candidata à indicação do partido para disputar a Presidência Amy Klobuchar, ao que Graham acrescentou: "Sim, creio que seja verdade".