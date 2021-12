Ilha isolada no Reino Unido busca novo 'rei' para gerenciar pub

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma pequena ilha está se preparando para encontrar um novo gerente que possa administrar um pub exclusivo. Localizada na costa de Cumbria, no norte da Inglaterra, a Ilha de Piel possui cerca de 200 mil metros quadrados e pode ser acessada por visitas guiadas a pé ou uma balsa. A busca deve começar em janeiro, para que o novo gerente inicie seu trabalho em abril. O candidato, além de gerir o pub que ficou sem gerentes após o fim do contrato, também será coroado "Rei de Piel" em uma cerimônia onde ele leva um banho de cerveja sentado no trono. Em entrevista ao jornal The Guardian, John Murphy, que faz visitas guiadas à ilha há mais de 40 anos diz que quem for escolhido para o trabalho ficará encarregado do espaço por um período de 10 anos, e a pessoa deve "ter muita dedicação e paixão pelo isolamento, paz e silêncio. É preciso uma personalidade especial". Murphy conta que as pessoas costumam visitar a ilha para festas de aniversário ou simplesmente para beber antes de acampar durante a noite. "Mesmo que esteja chateado, as vistas de Piel são fantásticas. Devo ter dormido em cada pedaço daquela ilha, sóbrio ou bêbedo", disse. Ele diz que adoraria assumir o trabalho, mas os 73 anos já não permitem. "Adoro absolutamente a Ilha de Piel, adoro o quão isolada ela é. Também adoro o fato de Barrow ser uma cidade industrial e ter esta linda e isolada ilha tão perto", completou sobre a ilha que fica próxima a Barrow. Os planos para garantir o futuro do local na ponta sul da Península de Furness foram discutidos em uma reunião do comitê de análise e visão geral do Barrow Borough Council, como informou o Local Democracy Reporting Service a BBC. Sandra Baines, chefe de economia e cultura de visitantes do município, disse que o objetivo é "preservar a sua beleza, o seu habitat natural", mas disse que também existem desvantagens potenciais da vida na ilha e que "não é o sonho que as pessoas poderiam fazer".

