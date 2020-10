Igrejas são incendiadas e 30 pessoas ficam feridas em protestos no Chile

O domingo (18) foi marcado por protestos violentos em Santiago, no Chile. Segundo a polícia local duas igrejas e uma delegacia foram incendiadas e mais de 30 manifestantes ficaram feridos ao entrarem em confronto com os agentes.

A manifestação, que deveria ter sido pacífica, foi planejada para fazer alusão a uma onda de protestos em massa que ocorreu há um ano a fim de pressionar o Governo a promover mudanças na Constituição Nacional.

O problema é que no decorrer do dia, grupos de pessoas mascaradas começaram a saquear supermercados, atacar distritos policiais e entidades religiosas. A polícia respondeu com bombas de efeito moral e gás lacrimogênio e as manifestações se tornaram um grande caos.

As autoridades criticaram a atitudes de vandalismo e lembrou que o plebiscito para definir a mudança na constituição acontece no próximo domingo (25), e pontuou que é no voto que a população deve se manifestar e não com a promoção de ataques violentos.