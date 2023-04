Igreja nos EUA teve mais de 600 crianças vítimas de abuso sexual, diz relatório

"Os documentos acessados revelam de maneira perturbadora que a Arquidiocese esteve mais preocupada em evitar um escândalo e uma publicidade negativa sobre o caso do que em proteger essas crianças", diz um trecho do relatório, construído com base em relatos das vítimas e documentos da igreja.

Segundo um trecho do material, de 1940 a 2002, padres, seminaristas, diáconos, professores e outros membros da Arquidiocese de Baltimore participaram de abusos contra as crianças.

