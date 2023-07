Idoso encontra cobra em saco de brócolis que comprou em mercado

Neville conta que recebeu uma compensação do mercado após o caso, mas alega que isso não é suficiente. Segundo ele, o animal poderia representar um risco para sua família. "Simplesmente não é bom o suficiente, as implicações para nós se tivesse vazado em casa são enormes", disse. "Além disso, eu tenho fobia de cobras, então há o impacto emocional disso também".

Neville Linton, 63 anos, comprou um talo de brócolis no supermercado Aldi em Stourbridge, em Birmingham, em junho, segundo o jornal Metro. O vegetal foi deixado na geladeira por três dias antes do idoso pegá-lo novamente, desembrulhá-lo para preparar sua refeição e encontrar a pequena cobra ainda viva.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cobra, que estava na plantão de brócolis, acabou sendo embalada e enviada para um supermercado. O caso aconteceu no sudoeste do Reino Unido

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.