Idosa de 92 anos realiza sonho de ver show de strip-tease

Betty Richardson, uma idosa de 92 anos, realizou o sonho de ver um show de strip-tease masculino e até posou com os dançarinos. A apresentação aconteceu em uma casa de repouso, em Sway, na região do condado de Hampshire, no Reino Unido.

De acordo com o jornal britânico Metro, tudo começou quando Betty contou aos seus amigos que tinha o sonho de assistir a um show do grupo Dreamboys. Com o apoio da direção do lar Sway Place, o desejo de Betty foi atendido.

Animada, a idosa convidou várias amigas para assistir ao show realizado pelos Dreamboys, companhia de strip-tease que já atua há mais de 30 anos no Reino Unidos. Após a apresentação, Betty conheceu os dançarinos e até posou para algumas fotos.