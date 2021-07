Hungria anuncia 3ª dose de imunizante para vacinados há mais de quatro meses

A Hungria também começa na próxima semana uma campanha em que estudantes universitários das áreas de saúde vão visitar cidadãos com mais de 60 anos para tentar convencê-los a se vacinar. Alunos a parir do quinto ano poderão aplicar eles mesmos a injeção.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo da Hungria anunciou nesta quarta-feira (28) uma terceira dose da vacina contra a Covid-19 para todos os que tiverem sido completamente vacinados a pelo menos quatro meses. O objetivo é reforçar a imunidade dos mais idosos e vulneráveis, principalmente com a disseminação da variante delta —mais contagiosa— no continente europeu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.