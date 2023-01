Hong Kong importa pés de galinha do Brasil e recebe 300 kg de cocaína

Philip Chan Siu-kau, do departamento de investigação de drogas da alfândega, disse ao SCMP que esta foi a maior apreensão de cocaína de 2022, equivalente a quase um terço do total apreendido no ano passado. A suspeita é de que parte da cocaína seria utilizada no tráfico de drogas de Hong Kong, e o restante seria enviado à Austrália, onde a droga chega a valer cinco vezes mais.

O documento, no entanto, levantou suspeitas na alfândega porque a empresa de fachada escolhida não tinha registro como importadora de alimentos. Logo, não poderia ter encomendado as toneladas de pés de galinha.

Agora as autoridades tentam identificar e rastrear outros membros do que seria uma quadrilha especializada em tráfico de drogas. O grupo usou um documento falso simulando um registro comercial de uma empresa honconguesa real para obter a licença de importação da carga de frango -e drogas.

De acordo com o jornal South China Morning Post, trata-se da maior ocorrência de tráfico marítimo de cocaína em uma década. A carga da droga, avaliada em mais de 260 milhões de dólares honcongueses (R$ 172,7 milhões), estava escondida em 30 das 1.800 caixas de pés de galinha importados do Brasil.

Uma carga de pés de galinha congelados que saiu do Brasil com destino a Hong Kong escondia cerca de 300 kg de cocaína, disseram autoridades da cidade chinesa semiautônoma na quinta-feira (19).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.