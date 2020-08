Homens têm maior risco de agravamento no quadro da Covid-19, diz estudo

Um estudo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Yale, aponta que homens e mulheres podem ter respostas distintas à infecção da Covid-19. O estudo foi publicado na revista científica Nature na última quarta-feira (26), e mostra que o sexo masculino tem maior probabilidade de agravamento do quadro.

De acordo com a CNN, o motivo seria uma resposta imunológica menos eficiente das células T, necessárias para defesa contra diferentes infecções. Com amostras de salivas coletadas e sangue de pessoas não infectadas bem como de pacientes com a doença. A equipe avaliou como as respostas imunes iniciais diferem em pacientes que se recuperam da Covid-19 e nos que progridem para estágios piores da doença.

Mulheres apresentaram resposta de células T mais eficaz. A reação mais branda das células T estava associada a pacientes do sexo masculino, com idade avançada. Homens também desenvolveram uma resposta inflamatória mais acentuada pela maior presença de citocinas, substâncias que causam a inflamação para combater o invasor.

Os homens representam 60% das mortes mundiais causadas pelo novo coronavírus, que já contaminou mais de 24 milhões de pessoas.