Homem vestido de Coringa ataca e fere passageiros de trem no Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem fantasiado do personagem Coringa, vilão da série Batman, atacou passageiros com faca e um líquido inflamável em uma linha de trem de Tóquio, no Japão, na noite deste domingo (31), deixando ao menos 15 feridos.

O ataque ocorreu na linha expressa Keio com destino a Shinjuku, a estação ferroviária mais movimentada do mundo, por volta das 20h (8h em Brasília), quando muitas pessoas se dirigiam ao centro da cidade para festas de Halloween.

A polícia prendeu o agressor, de 24 anos, que também havia espalhado pelo trem um fluido que iniciou um incêndio, segundo a imprensa local. Um homem de 60 anos ficou ferido gravemente após ser esfaqueado.

A emissora pública NHK informou que 17 pessoas ficaram feridas. Já a agência de notícias Kyodo reportou 15 feridos.

Um vídeo carregado no Twitter e transmitido pela emissora NHK mostrou pessoas fugindo do vagão onde ocorreu o ataque. Outro vídeo mostrava passageiros se espremendo para sair pelas janelas do trem, que fez uma parada de emergência numa plataforma.

"Achei que fosse uma pegadinha de Halloween", disse uma testemunha ao jornal Yomiuri, relembrando o momento em que viu outros passageiros correndo em pânico em direção ao seu vagão. "Então, vi um homem caminhando para cá, acenando lentamente com uma longa faca." Ele disse que havia sangue no utensílio.

Segundo uma passageira, o agressor não demonstrou nenhuma emoção durante o ataque. "Acho que isso provocou muito medo em todo mundo", afirmou à agência de notícias AFP.

O serviço da linha foi parcialmente suspenso, no momento em que os eleitores japoneses foram às urnas para as eleições gerais no país.

Imagens de TV mostraram dezenas de bombeiros, policiais e veículos de emergência fora da estação.

Casos de crimes violentos são raros no Japão, onde a legislação sobre armas é extremamente rígida. Em agosto, porém, outros dois ataques foram cometidos no transporte público de Tóquio.