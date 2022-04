Homem tem infecção cerebral e morre após picada de carrapato

As autoridades alertaram aos moradores para que redobrem os cuidados ao visitarem a região onde constumam aparecer os carrapatos com essas infecções fazendo uso de repelente, roupas cobertas para fazer trilhas, e evitar entrar em mata mais fechada sem trilhas existentes.

De acordo com o Uol, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças do Maine, informou que o homem morreu na última quarta-feira (20) no hospital. O vírus identificado no corpo da vítima foi o "Powassan", qua ganhou esse nome por ser descoberto em Powassan, em Ontário, na década de 50.

