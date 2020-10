Homem que manteve contato com jovem que matou 3 na França é preso

A polícia francesa prendeu na noite de ontem (29), um homem de 47 anos que teria mantido contato com o jovem tunisiano que matou três pessoas na basílica de Notre-Dame em Nice, na França. Entre os mortos está uma brasileira.

De acordo com as autoridades locais, o homem detido foi uma das últimas pessoas a falar com o assassino horas antes de ele praticar o ataque. A polícia quer saber se ele tinha conhecimento do plano e se pode ter ajudado de alguma forma.

A tragédia foi considerada um ataque terrorista com motivação religiosa, uma vez que o jovem de 21 anos seguia o islamismo e teria gritado “Deus é grande”, enquanto atacava as vítimas.

Uma mulher foi decapitada dentro da basílica, o sacristão foi morto e a brasileira foi esfaqueada e chegou a sair do templo para pedir ajuda em um restaurante, mas morreu antes de receber socorro.

Por conta do ataque, a França elevou o alerta máximo de segurança. O autor dos crimes segue internado, ele levou seis tiros.