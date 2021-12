Homem que jogou extintor em policiais na invasão ao Capitólio pega 5 anos de prisão

Cinco pessoas morreram durante a invasão do Capitólio, entre as quais um policial, que foi atacado por manifestantes. Meses depois, quatro agentes, que também estavam presentes durante o ataque, cometeram suicídio. Cerca de 140 oficiais de segurança ficaram feridos.

Mais de 700 pessoas foram presas sob suspeita de estarem ligadas ao ataque ao Capitólio. Em novembro, Jacob Chansley, que ficou conhecido como "xamã do QAnon" depois de aparecer na invasão usando um chapéu de pele com chifres e o rosto pintado, foi condenado a 3 anos e 5 meses de prisão.

Durante os trâmites processuais, a defesa também adotou a tese de que o republicano teria enganado seus militantes. "Palmer foi ao Capitólio por ordem do ex-presidente. Como muitos outros que participaram da rebelião, ele cegamente seguiu as muitas figuras que falsa, mas persistentemente, alegavam que a eleição tinha sido roubada", escreveram seus advogados.

Palmer, por sua vez, afirmou estar "muito envergonhado" do que fez e disse ter assistido, quando estava na prisão, uma filmagem de si mesmo em um programa de notícias da emissora de TV MSNBC. "Fiquei horrorizado, absolutamente arrasado ao me ver ali."

A juíza do caso, Tanya Chutkan, fixou então a pena mais baixa, de 63 meses (5 anos e 3 meses), a mesma solicitada pelos promotores. "Tenho que deixar claro [com essa pena] que as ações em que você se envolveu não devem acontecer novamente. [Aquele que] tentar atingir violentamente o governo terá uma punição absolutamente firme", disse a magistrada, segundo a emissora de televisão CBS News.

De acordo com o jornal The Washington Post, Palmer confessou ser culpado em outubro, garantindo um acordo de que sua pena seria entre 46 e 57 meses. Depois de ter sido preso, porém, o agora condenado mudou o discurso e disse que havia agido em legítima defesa, já que policiais teriam disparado balas de borracha e gás lacrimogêneo em sua direção.

