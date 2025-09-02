   Compartilhe este texto

Homem nos EUA é acusado de matar criança que brincou de fugir após apertar a campainha

Por Folha de São Paulo

02/09/2025 18h00 — em
Mundo



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um homem de 42 anos foi acusado de homicídio por assassinar a tiros um menino de 11 anos que brincou de tocar a campainha e fugir, em Houston, nos Estados Unidos, segundo autoridades afirmaram nesta terça-feira (2).

A polícia de Houston disse em um comunicado que o homem, Leon Gonzalo Junior foi detido nesta terça-feira. Gonzalo tem uma audiência agendada para esta terça sobre as acusações, que foram apresentadas no 177º Tribunal Distrital no Condado de Harris, no Texas.

O menino, Julian Guzman, e vários de seus amigos tinham se aproximado da casa e tocado a campainha pouco antes das 23h de sábado (30), em um bairro na área leste de Houston, informou a polícia. Uma testemunha disse ter visto o menino correndo para longe da casa onde havia tocado a campainha quando foi baleado, dizia o comunicado da polícia.

Outra testemunha disse ter visto uma pessoa vestida de preto atirar em direção ao menino, que "caiu no chão, pedindo ajuda", segundo o processo. O menino foi levado a um hospital e declarado morto no domingo, de acordo com a polícia.

A tenente Amber Khan, do Departamento de Polícia de Houston, disse à KHOU, afiliada da emissora CBS, que a "pessoa dentro daquela casa saiu e atirou" no menino, e que ele tinha "alguns ferimentos de bala".

A brincadeira, que tem viralizado no TikTok, levou a outros casos com repercussões semelhantes no país. Em maio, um homem do estado de Virginia foi acusado de homicídio após matar a tiros um adolescente que estava filmando a brincadeira com dois amigos, de acordo com registros judiciais e autoridades locais.

Em 2020, um homem na Califórnia atropelou 6 adolescentes, matando 3 deles, depois que eles fizeram uma brincadeira semelhante com ele. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2023.

Bastidores da Política - As duas faces do ministro Moraes Bastidores da Política
As duas faces do ministro Moraes

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Mundo

+ Mundo


02/09/2025

Trump afirma que EUA destruíram barco que deixava a Venezuela

02/09/2025

Ditadores e líderes autoritários aliados dominam lista de convidados de desfile militar em Pequim

02/09/2025

Trump chama Chicago de 'cidade mais perigosa do mundo' e diz que enviará Guarda Nacional

02/09/2025

Em encontro com Xi, Putin afirma que relação entre países chegou a nível 'sem precedentes'

02/09/2025

Japão pede cuidado a cidadãos na China devido a sentido 'antijaponês' de desfile militar

02/09/2025

Eu estive muito ativo no fim de semana, diz Trump sobre rumores de sua morte

02/09/2025

Trump afirma que EUA destruíram barco que deixava a Venezuela

02/09/2025

Cidadão português publica vídeo em que oferece EUR 500 'por cabeça de brasileiro'

02/09/2025

Jornais e sites pelo mundo repercutem julgamento de Bolsonaro

02/09/2025

Merz diz que Putin é 'mais grave criminoso de guerra do nosso tempo', e duvida de cessar-fogo

02/09/2025

Rússia: Lavrov acusa Ocidente de 'abusar' do dólar para manter dominância no cenário global

Foto: Reprodução

02/09/2025

ChatGPT é acusado de incentivar suicídio de adolescente em processo nos EUA

02/09/2025

Após suicídio nos EUA, ChatGPT anuncia medidas para proteger adolescentes

02/09/2025

Português é investigado por oferecer R$ 3.100 para quem matar brasileiros

Foto: Casa Branca

02/09/2025

“Não negociamos com terroristas”, diz aliado de Trump em resposta a Moraes

02/09/2025

Juiz contraria Trump e bloqueia uso da Guarda Nacional na Califórnia

02/09/2025

Ditadores e líderes autoritários aliados dominam lista de convidados de desfile militar em Pequim

02/09/2025

Jornais do mundo repercutem julgamento de Bolsonaro

Foto: Reprodução

02/09/2025

Número de mortes em terremoto no Afeganistão ultrapassa 1.400, diz Talibã

02/09/2025

Trump chama Chicago de 'cidade mais perigosa do mundo' e diz que acabará com criminalidade

Foto: Arquivo/Agência Brasil

02/09/2025

Imprensa mundial repercute 1º dia do julgamento de Bolsonaro: "Trump dos trópicos"

02/09/2025

Destino de magnata da mídia preso pela China pode envolver cálculo político de Pequim

02/09/2025

Em encontro com Xi, Putin afirma que relação entre países chegou a nível 'sem precedentes'

02/09/2025

Japão pede cuidado a cidadãos na China devido a sentido 'antijaponês' de desfile militar

02/09/2025

Bélgica é mais um país europeu que vai reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia-Geral da ONU

02/09/2025

Xi e Putin reafirmam laços de 'velhos amigos' durante encontro em Pequim

02/09/2025

Dez anos após morte simbólica de menino sírio, crise dos refugiados se repete no Mediterrâneo

01/09/2025

Rainha Camilla enfrentou assédio sexual na adolescência com uma 'sapatada'

01/09/2025

Justiça proíbe divulgação de áudios de Karina Milei em caso que sacode a Argentina


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!