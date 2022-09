Homem morto por canguru na Austrália criava animal desde filhote

O animal, que causou os ferimentos no idoso, foi abatido pelos policiais. O homem morreu no local em que foi ferido.

A família acionou o socorro, mas precisou também acionar a polícia quando o canguru de estimação do homem não permitiu que os socorristas se aproximassem do idoso ferido.

"Parte da vida e da hierarquia dos cangurus machos quando estão em bando se resume a dominar o macho que é maior do que ele. Há um desafio de se tornar o macho alfa. Isso faz parte da vida e do comportamento dos cangurus machos", disse a especialista, afirmando que "não é surpreendente" que um animal da espécie mate um humano.

"O público costuma encarar os cangurus como fofinhos. É importante saber que eles são animais selvagens e que há um nível de respeito que você precisa ter para lidar com eles", afirmou. Segundo ela, a imagem tradicional do canguru que a Austrália tem remete às fêmeas, carregando os filhotes nas suas bolsas.

O incidente registrado na Austrália marcou a primeira morte de humano por ataque do animal no país da espécie em 85 anos. O caso levantou o alerta para os riscos de tentar domesticar o marsupial, que é selvagem.

