Homem morre em queda de ultraleve quando jogava cinzas do pai em lago

Enquanto espalhava as cinzas do pai sobre um lago, um homem morreu em uma queda de ultraleve registrada em Minnesota (EUA). Lee Cemensky, de 58 anos, estava acompanhado do piloto Douglas Johnson, de 61, que também morreu no acidente, segundo os veículos norte-americanos CBS News e o 8Newsnow.

Os policiais do condado de Crow Wing relataram que os dois morreram no local, após a pequena aeronave perder o controle e cair no centro-norte do estado norte-americano.

O tenente Craig Katzenbergern disse que os policiais que responderam ao chamado na noite de domingo descobriram que o homem estava espalhando as cinzas de seu pai, John Cemensky.