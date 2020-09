Homem morre e sete pessoas são esfaqueadas em noite sangrenta nos EUA

Uma briga entre dois grupos terminou com um homem morto e sete pessoas feridas na madrugada desse domingo (6), na cidade de Birmingham, no Centro da Inglaterra.

No início da madrugada a polícia foi chamada para atender uma ocorrência de várias pessoas esfaqueadas. Aos chegar a local se deparou com as vítimas feridas em pontos deferentes da área, três delas estavam em estado grave e um veio à óbito.

Testemunharas contaram que os moradores estavam sentados à céu aberto comendo e bebendo e de repente integrantes de dois grupos começaram a discutir. Alguns deles avançaram e esfaquearam os rivais.

A polícia de West Midlands ainda apura a versão, mas já adiantou que ao que tudo indica, não se trata de um ataque terrorista, mas de uma briga generalizada naquela área da cidade. O perímetro foi montado na cena do crime e os agentes seguem com as investigações.

Cinco pessoas seguem internada e duas delas, um homem e uma mulher, lutam pela vida. O estado deles é muito grave.