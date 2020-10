Homem mata modelo e decepa polegar da vítima para acessar celular

O mundo da moda perdeu uma de suas profissionais. Ekaterina Antontseva, de 34 anos, foi encontrada morta em seu apartamento na Rússia, na última quinta-feira (22). O namorado dela é o principal suspeito.

Segundo o Extra, além ter ter sido estrangulada, o assassino ainda decepou um dos polegares da vítima para conseguir acesso ao celular. Ele chegou a mandar mensagem para o chefe de Ekaterina avisando que ela não iria trabalhar.

Antes de sair do apartamento, o suspeito ainda isolou as janelas do apartamento com fita, para que o odor devido a decomposição não vazasse.

A polícia acredita que Artyom devia dinheiro a Ekaterina e que o crime teria ocorrido durante uma discussão sobre essa dívida. Mensagens trocadas entre os dois teriam sido apagadas do telefone da vítima.