Homem mata funcionária da polícia francesa a facadas perto de Paris

Rambouillet, cidade com pouco mais de 26 mil habitantes, fica no departamento de Yvelines, o mesmo onde Samuel Paty, um professor de história e geografia do ensino fundamental, foi decapitado por um jovem refugiado de origem tchechena após ter mostrado charges do profeta Maomé aos estudantes, durante uma aula sobre liberdade de expressão.

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disseram que estão a caminho de Rambouillet para acompanhar as investigações.

