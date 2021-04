Homem mata funcionária da polícia francesa a facadas, e governo investiga terrorismo

7 e 9 .jan.15: dois militantes islâmicos armados invadiram os escritórios do Charlie Hebdo em 7 de janeiro e mataram 12 pessoas. Outro terrorista matou uma policial no dia seguinte e fez reféns em um supermercado em 9 de janeiro, matando mais quatro pessoas antes de ser morto por policiais.

23.mar.18: um atirador matou três pessoas em Trèbes, no sul da França, após assaltar um carro, atirar na polícia e fazer reféns em um supermercado. As forças de segurança invadiram o prédio e o mataram.

16.out.20: o professor Samuel Paty foi decapitado na rua de um subúrbio de Paris. Paty mostrou a seus alunos charges do Profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão, irritando alguns pais muçulmanos. Para o Islã, qualquer representação do Profeta é considerada blasfêmia. A polícia matou a tiros o agressor de 18 anos de origem tchetchena.

Além disso, os episódios mais recentes tiveram peso decisivo para a aprovação de uma lei pela Assembleia Nacional francesa em fevereiro que, na prática, contém o avanço do islamismo no país —para o governo, uma questão de unidade nacional.

Rambouillet, cidade com pouco mais de 26 mil habitantes, fica no departamento de Yvelines, o mesmo onde Samuel Paty, um professor de história e geografia do ensino fundamental, foi decapitado por um jovem refugiado de origem tchetchena após ter mostrado charges do profeta Maomé aos estudantes, durante uma aula sobre liberdade de expressão.

"A República [francesa] acaba de perder uma de suas heroínas do cotidiano, em um gesto bárbaro de covardia infinita", escreveu Castex, em uma publicação no Twitter. "Aos seus entes queridos, quero expressar o apoio de toda a nação. Às nossas forças de segurança, quero dizer que compartilho sua emoção e sua indignação."

O primeiro-ministro da França, Jean Castex, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, disseram que estão a caminho de Rambouillet para acompanhar as investigações.

