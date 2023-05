Homem esconde corpo de amigo em freezer para fazer movimentações bancárias em seu nome

Um homem identificado como Damion Johnson, de 52 anos, escondeu o corpo de seu amigo em um freezer do apartamento que dividiam por aproximadamente dois anos. O caso aconteceu em Birmingham (Inglaterra).

Segundo o Extra, Damion disse que manteve os restos mortais do idoso John Wainwright no refrigerador desde o dia 1º de setembro de 2018 a 22 de agosto de 2020. A causa da morte do idoso ainda não foi determinada.

Investigadores apontam que Wainwright, no entanto, continuou recebendo o valor da aposentadoria no período em que esteve desaparecido. A polícia acredita que Damion foi quem fez as movimentações.

O cartão de Wainwright teria sido usado por Johnson para sacar dinheiro e pagar mercadorias. Além disso, foram encontradas transferências para a conta do colega, que nega a fraude.

Johnson também é acusado de falsidade ideológica e deve ir a julgamento em 7 de novembro deste ano.