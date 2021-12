Homem é suspeito de se vacinar 19 vezes contra a Covid no mesmo dia

Um homem pode ter tomado vacina contra a Covid pelo menos 19 vezes em um mesmo dia, é o que apura a Secretaria de Saúde da Nova Zelândia.

Segundo a mídia local, ele teria recebido o valor para tomar vacina no lugar de outras pessoas que não queriam se imunizar, já que no país não é necessário mostrar identificação para ser imunizado.

A pasta saúde teme que fazer com que o processe seja mais rígido, faça com que as pessoas deixem de ir se proteger contra o vírus.

'As pessoas que não têm uma forma de identificação com foto são desproporcionalmente pessoas em grupos vulneráveis - sem-teto ou transitórios, idosos, jovens, pessoas com deficiência', disse um porta-voz do Ministério da Saúde.