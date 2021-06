Homem é suspeito de roubar mais de 500 comprovantes de vacina da covid-19

Um funcionário de um centro de vacinação da cidade em Los Angeles, nos Estados Unidos, é suspeito de roubar 528 comprovantes de vacinação contra covid-19 que estavam em branco. De acordo com o UOL, os formulários custam 15 dólares, o equivalente a R$76,18, e seria vendido ilegalmente. No entanto, o documento é entregue, na Califórnia, de forma gratuita para as pessoas com mais de 12 anos para serem vacinadas contra a doença.

Ainda de acordo com a publicação, a polícia americana encontrou os documentos escondidos. "Durante o acompanhamento, os detetives localizaram mais cartões de vacina da covid-19 em branco no quarto do hotel do suspeito".

O homem foi preso e uma audiência está marcada para o dia 25 de agosto, enquanto o caso continua sendo investigado pelo Departamento de Polícia de La Verne.