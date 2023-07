Homem é salvo de asfixia após chave do carro ficar entalada na traqueia

Exames revelaram que a dentadura havia aderido à parte superior do esôfago com a ponta de metal presa à parede do órgão.

O paciente, que também era obeso e hipertenso, chegou ao hospital com dificuldade para engolir e dores na parte superior do tórax.

O homem, que é paciente cardíaco, enfrentou uma cirurgia endoscópica de 15 minutos para a retirada do objeto e permanece no hospital, em observação.

O homem, que não foi identificado, estava brincando com a chave do carro na boca quando, sem querer, a engoliu, segundo apurou o portal local de notícias Al Arabiya News.

