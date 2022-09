Homem é resgatado vivo em freezer após 11 dias no mar

Romualdo teve a ideia de subir na geladeira após ver o seu barco começar a naufragar. Ele saiu do porto de Oiapoque (AP) para pescar, mas o barco apresentava rachaduras e a água não parava de entrar: "Comecei a secar, mas no outro dia não tinha mais jeito e foi para o fundo mesmo", contou. O que ele tinha mais próximo era um freezer. "Quando eu vi que não tinha jeito, eu peguei o freezer e fui embora… Aí começou a entrar água dentro do freezer. E eu secava com a minha mão. Eu comecei a me desesperar", completou.

Segundo o Uol, o resgate ocorreu por navegantes que encontraram o freezer boiando no mar, no Suriname. Romualdo estava debilitado e ficou detido por 16 dias em Paramaribo, por estar sem documentação.

O pescador Romualdo Macedo Rodrigues foi resgatado após ficar 11 dias à deriva em um freezer no meio do Atlântico após o barco dele naufragar.

