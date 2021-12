Homem é preso por se vacinar 7 vezes contra Covid-19

Um homem esloveno foi preso ao tentar tomar a oitava dose de vacina contra a Covid-19. Ele teria sido pago para tomar, pelo menos, cinco doses com documentos falsos para garantir o passaporte vacinal para outras pessoas. "A pessoa em questão recebeu pequenas quantias de dinheiro de quatro suspeitos, que aproveitaram sua difícil situação social e o pressionaram a cometer este crime, sem se importar com sua saúde", declarou um porta-voz da polícia, de acordo com o jornal local. Ao todo, o país tem mais de 450 mil casos de Covid-19 e mais de 5,5 mil mortes em razão da doença.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.