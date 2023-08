Homem é preso por entrar em quartos e massagear pés de mulheres nos EUA

Your browser does not support the video tag.





SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um homem foi preso por invadir resorts e acariciar os pés de mulheres enquanto elas dormiam.

Identificado como Mark Anthony Gonzales, de 26 anos, é investigado por ter entrado nos quartos durante a madrugada de 1º e 3 de julho. Ele foi preso nesta quarta-feira (2) pela polícia de South Lake Tahoe, na fronteira entre Nevada e Califórnia, nos Estados Unidos.

Nas duas vezes, ele teria invadido os quartos e tocado nos pés das vítimas. O suspeito fugiu correndo quando as mulheres acordaram, de acordo com o gabinete do Xerife de Douglas Country.

As duas vítimas estavam hospedadas no hotel Club Wyndham South Shore, em Nevada. Segundo o relato, elas foram acordadas por volta das 4h30.

"Uma vez lá dentro, ele se posicionou ao pé da cama e esfregou os pés de duas mulheres adultas", diz o comunicado da polícia. Segundo a investigação, as portas estarem destrancadas.

O suspeito foi preso e levado para a prisão do Condado de Merced. A Justiça americana estabeleceu uma fiança no valor de US$ 50 mil (cerca de R$ 245,8 mil).

De acordo com o site de notícias norte-americano Sky news, Gonzales é suspeito de vários outros crimes envolvendo invasão de propriedade, roubo de sapatos femininos, entre outros.