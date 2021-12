Homem é preso após invadir castelo onde rainha Elisabeth II passa o Natal

Nesta sábado (25) um homem foi preso após driblar a segurança do Castelo de Windsor onde a rainha Elizabeth II está passando o Natal. De acordo com a superintendente da polícia de britânica Rebecca Mears, ele foi preso e está sob custódia. Rebecca informou ainda que o homem de 19 anos, não entrou em nenhum edifício, e foi preso sob suspeita de invasão de terreno do Castelo, que é um local protegido, além de posse de uma arma ofensiva.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.