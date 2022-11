Homem é preso após ferir a namoradas com brinquedo sexual em motel

Um homem foi preso após jogar um brinquedo sexual na namorada, deixando a mulher com um hematoma no torso. De acordo com a investigação, Christopher Pacitto, de 45 anos, e a vítima, de 33, estavam dentro de um quarto no Sun Island Motel, em São Petersburgo (Flórida, EUA), quando uma discussão verbal se tornou violenta. O caso aconteceu na última quinta-feira (24).

Segundo o Extra, Christopher estava alcoolizado e já estava fazendo as malas para sair do quarto quando "começou a arremessar objetos da vítima". Um deles era o brinquedo sexual, que não foi identificado no boletim de ocorrência.

O homem acabou sendo preso por agressão doméstica. Ele saiu da prisão na sexta-feira (25) logo depois de pagar uma fiança de U$ 1.000 (R$ 5.400).