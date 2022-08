Homem é o 1º do mundo a contrair varíola dos macacos, Covid-19 e HIV ao mesmo tempo

O primeiro caso no mundo de co-infecção dos vírus da Covid-19, Varíola dos Macacos e HIV foi identificado por cientistas em um homem italiano de 36 anos. No momento da internação ele descobriu que já vivia com HIV e sem ter realizado nenhum tipo de tratamento.

O caso foi publicado pela revista Journal of Infection. De acordo com a publicação, o homem contraiu a varíola dos macacos em junho após viagem a Espanha, segundo país do mundo com mais casos da doença.

Após nove dias ele apresentou sintomas da doença: febre, dor de cabeça, dor de garganta, inchaço dos gânglios e fadiga.

Na primeira vez que procurou atendimento médico, o paciente descobriu que estava com Covid-19, depois apresentou as primeiros erupções pelo corpo. Os sintomas do paciente regrediram cinco dias após internação e ele foi orientado a se isolar em casa, pois ainda estava transmitindo os vírus da Covid-19 e da varíola dos macacos. O italiano já havia recebido duas doses da vacina contra Covid-19.

De acordo com os cientistas, o HIV é um fator de risco para contrair ambos os vírus da Covid-19 e da varíola dos macacos, por conta dos pacientes serem imunossuprimidos, algo que facilita a co-infecção e possibilita a persistência dos sintomas por mais tempo.