Homem e garoto de 14 anos são resgatados vivos após 11 dias do terremoto na Turquia

Enquanto era levado para o hospital, ele fez uma videochamada e viu a criança com os pais dele. As buscas seguem por outras vítimas e o esperado é que histórias como a de Mustafa e Osman se repitam trazendo esperança para aqueles que ainda tem entes desaparecidos.

Mustafa tem um filho recém-nascido que também foi resgatado com vida logo no início das buscas por sobreviventes. Ele acreditava que a criança havia morrido, mas enquanto era retirado dos destroços, descobriu que o bebê estava vivo.

Osman Halebiye, 14 e Mustafa Avci, 34, foram encontrados em Antáquia cerca de 260 horas passadas do terremoto que deixou mais de 38 mil mortos no país no dia 6 de fevereiro.

