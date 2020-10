Homem é flagrado com barras de ouro entre as nádegas após andar 'torto'

Após o senador Chico Rodrigues tentar esconder da polícia cerca de R$ 30 mil em sua cueca, a Índia também registrou um caso semelhante durante essa semana: um homem foi flagrado em um aeroporto de Kannur, na Índia, ao embarcar com barras de ouro entre as nádegas.

Segundo o IG, o material pesava cerca de 1 quilo, e teria sido introduzido no homem, que não queria pagar um importo de 18% pelo produto.

A imprensa local explicou que a equipe de segurança do aeroporto começou a desconfiar ao perceber que o homem andava de uma forma “torta". Oficiais foram chamados para revistar o suspeito, que foi encaminhado para uma área de avaliação.

Outro homem que estava no mesmo voo do suspeito, responsável por introduzir as quatro barras de ouro nas nádegas, também foi pego com 1,316 gramas de ouro enrolado nos tornozelos. Não há informações se os dois foram detidos.