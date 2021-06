Homem é ferido com tiro nas costas na Times Square, em Nova York

Na última semana, o presidente Joe Biden anunciou um endurecimento na fiscalização da venda de armas nos EUA e defendeu mais recursos para as polícias em uma tentativa de conter a alta nas mortes a tiros no país.

A identidade da vítima não foi revelada, e o incidente está sendo investigado pela polícia. Ninguém foi preso até agora. Nova York tem registrado um aumento na criminalidade. Dados da polícia divulgados pela CNN mostram que houve 680 incidentes envolvendo tiros desde o início do ano até 20 de junho, um aumento de 53% em relação ao mesmo período no ano passado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.