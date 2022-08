Homem descobre traição ao flagrar mulher mandando nudes para contato fake da Pizza Hut

"Eu tinha suspeitas depois que ela estava no telefone e saindo com os amigos com muita frequência. Eu tive um sonho ontem à noite que ela estava me traindo, então eu verifiquei o telefone dela enquanto ela estava no chuveiro”, contou.

O traído revelou tudo na rede social Reddit. Segundo o ele, a curiosidade de olhar o celular da esposa surgiu após sonhar que estava sendo traído. Ele também já tinha notado que ela estava passando mais tempo no celular do que de costume.

