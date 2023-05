Homem deixa encontro para matar ‘flanelinha’ e volta como se nata tivesse acontecido

O homem foi preso já em outra cidade. Aguirre atingiu Elliot com apenas um tiro pelas costas. A vítima ainda foi socorrida, mas chegou no hospital já sem vida.

A polícia local então divulgou imagens de segurança que apontavam para o casal. A namorada foi interrogada pela polícia e acabou reconhecendo que Erick era o autor do assassinato e o entregou para as autoridades.

Aguirre, ao chegar no restaurante, foi informado que teria caído em um golpe. Durante o jantar com a namorada ele decidiu sair, foi até o carro, pegou uma arma e perseguiu Elliot. Após atingir o “flanelinha”, ele guardou a arma no carro, caminhou tranquilamente na via e retornou ao restaurante como se nada tivesse acontecido. Ele ainda afirmou para a namorada que “estava tudo bem”.

De acordo com o jornal Washington Post, Erick Aguirre, 29, e a namorada foram jantar em um restaurante, quando foram abordados por um suposto manobrista do local cobrando 40 dólares para guardar os carros. A vítima foi identificada como Elliot Nix, 46, que era conhecido por aplicar golpes de estacionamento.

Um caso chamou atenção do noticiário internacional neste fim de semana, por conta de um homem ter matado um “flanelinha” enquanto estava em um encontro com a namorada. O caso aconteceu em Houston, nos Estados Unidos.

