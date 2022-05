Homem compra casa e descobre que antepassados eram escravizados ali

A irmã afirmou que o lugar se tornou algo de profundo significado e conexão com o passado. "Eu definitivamente diria que, em toda esta propriedade, posso sentir algo dentro de mim quando estou andando ou simplesmente fazendo qualquer coisa. Eu sei que nossos ancestrais estão olhando para nós com um sorriso".

Fred definiu isso como algo de "partir o coração", falou. "Só de pensar que todos esses anos me perguntando, e estava bem debaixo do meu nariz o tempo todo, bem aqui".

A casa já foi uma plantação chamada Sharswood - nome do bairro em que ela fica. A residência foi feita na década de 1850 por um tio e um sobrinho proprietários de escravos que compartilhavam seu sobrenome. "Se eu soubesse que havia uma 'Miller Plantation', talvez eu pudesse colocar uma conexão com o sobrenome Miller e aquela plantação", disse.

