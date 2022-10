Homem armado é preso ao sequestrar filho e o usar como escudo nos EUA

Segundo a polícia, os paramédicos foram chamados para tratar os ferimentos do suspeito. "Este é um caso de uma situação doméstica que se torna violenta, colocando uma criança de 1 ano e motoristas inocentes em perigo", disse o xerife do condado de Flagler, Rick Staly. Ele informou que a criança não se machucou e foi entregue à mãe imediatamente após o ocorrido.

O homem teria deixado o carro próximo do drive-thru e saiu do veículo com a criança nos braços, como escudo humano, recusando-se a obedecer aos policiais.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 27 anos foi preso após usar o próprio filho como escudo humano em Palm Coast, na Flórida (EUA). Segundo a Polícia do Condado de Flager, Brandon Matthew foi acusado de sequestro a mão armada pela mãe do bebê de um ano.

