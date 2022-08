Homem agride e cospe em jovem que usava saia 'muito curta' na França

MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - Um novo ataque com motivações sexuais veio à tona nesta sexta-feira (12) na França, dias depois de uma turista americana ser estuprada dentro de um banheiro público às margens do rio Sena, em uma região movimentada de Paris.

O novo episódio, envolvendo uma jovem de 21 anos agredida em um trem, ocorreu no último dia 4, mas só agora foi noticiado. O caso aconteceu em Saint-Étienne, cidade próxima a Lyon, na região central do país.

A vítima estava em um trem regional quando foi abordada pelo homem, que a questionou sobre o comprimento de sua roupa. Segundo testemunhas, a jovem gritou em resposta, perguntando se ele nunca havia visto uma mulher de saia. O agressor, de 31 anos, que estaria visivelmente embriagado, então cuspiu e deu um tapa na cara dela.

A jovem pediu ajuda aos agentes da estação, que conseguiram agarrar o sujeito enquanto ele tentava fugir em uma scooter.

Os ataques trazem de volta aos holofotes estatísticas divulgadas pelo Ministério do Interior francês no início do ano: o país teve um crescimento de 33% de ataques com motivações sexuais em 2021, em relação a 2020.

Segundo dados da polícia, os estupros e tentativas de estupro aumentaram de cerca de 26 mil para 34 mil. Outras agressões sexuais, categoria que inclui o assédio, aumentaram de 31 mil para 41,5 mil.

Em relação a cinco anos atrás, 2016, os números de hoje são o dobro. A pasta fez a ressalva de que o aumento dos dados envolve também declarações de fatos antigos, que não haviam sido denunciados pelas vítimas quando aconteceram.

No caso da turista americana de 27 anos, ela estava em um local bastante movimentado e considerado seguro, muito próximo à catedral de Notre Dame. A área às margens do rio Sena costuma ser palco de eventos, com muitos parisienses tomando drinques ou fazendo piqueniques, especialmente na temporada de verão do hemisfério Norte.

No início do último domingo, por volta de 1h30 (horário local), ela parou para usar um banheiro público. Após uma espera que lhe pareceu demasiado longa, seu parceiro se aproximou do banheiro e ouviu sons de choro. Agentes de segurança dos bares da região ajudaram o rapaz a interromper o ataque e chamaram a polícia, que prendeu o estuprador.

O homem de 23 anos declarou inicialmente que a vítima havia consentido com a relação, mas foi preso por estupro. Ele não tinha documentos e teria se declarado argelino.

Apesar de o ministério relativizar o aumento dos casos de estupro, o relatório também revelou um aumento de violência doméstica no país. O número total de vítimas de agressão intencional e espancamento (em pessoas com 15 anos ou mais) aumentou 14%. Foram 307 mil em 2021, contra 274 mil em 2020.

Por outro lado, o relatório apresentou queda nos assaltos (25% a menos nos últimos quatro anos) e estabilidade no número de furtos e roubo de veículos.