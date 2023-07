Homem acorda do coma pouco antes de ter aparelhos desligados

Um tempo depois, os médicos declararam a morte encefalica do jovem que acabou acordando do coma pouco antes de ter os aparelhos desligados. Segundo os médicos, ele está passando por uma "depressão severa" ao perceber as sequelas.

Em abril do ano passado, James levou um soco ao se envolver em uma briga e o impacto causou danos graves no cérebro. Ele foi internado em estado grave e só conseguia fazer contato visual, mas o quadro piorou e ele entrou em coma.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.