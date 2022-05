Henry Kissinger defende que Ucrânia ceda parte de seu território para encerrar guerra

"Espero que os ucranianos correspondam com sabedoria ao heroísmo que eles têm demonstrado", disse, acrescentando que é mais apropriado à Ucrânia ser um Estado neutro do que um país totalmente integrado à Europa.

Kissinger também deu um recado aos países do Ocidente, alertando que a busca pela imposição de uma derrota sobre a Rússia pode desestabilizar as estruturas de poder da Europa. Disse ainda que isso representaria um risco de deixar Moscou mais próxima da China.

O status quo a que Kissinger se refere é o cenário anterior à guerra, que completou três meses nesta terça-feira (24). Inferiu-se, portanto, que o americano defende que a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia —anexada pela Rússia em 2014— e de parte do Donbass, onde separatistas pró-Moscou disputam território com Kiev e proclamaram duas repúblicas independentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Henry Kissinger, célebre ex-secretário de Estado dos EUA, fez um discurso em Davos, no Fórum Econômico Mundial, em que indicou que a Ucrânia deveria abrir mão de parte do seu território para encerrar a guerra contra a Rússia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.