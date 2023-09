Helicóptero de resgate com três a bordo cai em região montanhosa no Panamá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um helicóptero que havia desaparecido com três pessoas a bordo no Panamá foi localizado na noite deste domingo (10) e, segundo as autoridades do país, a aeronave se envolveu em um acidente e caiu sobre uma região montanhosa.

A aeronave foi localizada pelo Senan (Serviço Nacional Aeronaval), do Ministério da Segurança Pública do país, que estava realizando buscas para encontrar o helicóptero e seus tripulantes.

O helicóptero AW-139, com matrícula AN-141, desapareceu em uma área entre Punta Rincón e a cidade de Santiago ,em Veraguas e seu último contato com a estação de controle foi neste domingo, às 11h30.

A aeronave atuava em operações de resgate e socorro para as estações aéreas navais localizadas no Caribe e sua tripulação era composta pelo capitão Javier Hinestroza (piloto), major Félix Barrera (copiloto) e cabo Héctor Atencio (técnico).

Quatro aeronaves foram destacadas nas buscas pelo helicóptero, para tentar localizá-lo e apurar o estado de sua tripulação.

Na noite de ontem, o Senan descobriu que o helicóptero havia caído na zona montanhosa da cordilheira de Coclesito, distrito de Donoso, província de Coclé, perto da comunidade de La Sancona.

"Devido à dificuldade de acesso ao local do acidente, o estado dos tripulantes é desconhecido e os esforços para chegar ao local do acidente estão sendo esgotados", disse o Serviço Nacional Aeronaval do Ministério da Segurança Pública do Panamá

O órgão anuncio, em post publicado nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (11), que formou uma equipe com unidades de busca e salvamento e forças especiais das estações de segurança, apoiadas por meios aéreos e terrestres, que já se deslocam em direção ao local do acidente.